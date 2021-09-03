Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10,45 puan azalarak 1.468,67 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10,45 puan azalarak 1.468,67 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,40 puan ve yüzde 0,09 kazanımla 1.480,53 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.464,80, en yüksek 1.482,11 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,71 azalışla 1.468,67 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,52, sanayi endeksi yüzde 0,36, hizmetler endeksi yüzde 0,76 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 0,09 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 13,93 puan ve yüzde 0,88 düşüşle 1.577,79 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 33'ü prim yaptı, 59'u geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, SASA Polyester, Ereğli Demir Çelik ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.833,45 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.833,45 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,50 artışla 485 bin 100 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,2892 lira, satışta 8,3224 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,2576 lira, satışta 8,2906 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1890, sterlin/dolar paritesi 1,3872, dolar/yen paritesi de 109,63 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,21 kazançla 72,81 dolardan işlem görüyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara