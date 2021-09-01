Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2,06 puan artarak 1.474,13 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2,06 puan artarak 1.474,13 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3,55 puan ve yüzde 0,24 kazançla 1.475,62 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.468,42, en yüksek 1.478,96 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 artışla 1.474,13 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,04, sanayi endeksi yüzde 0,20, hizmetler endeksi yüzde 0,69 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,39 puan ve yüzde 0,09 düşüşle 1.586,95 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 56'sı prim yaptı, 33'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, SASA Polyester, Koza Altın ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.812,65 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.812,65 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,40 yükselişle 483 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,2818 lira, satışta 8,3150 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,2985 lira, satışta 8,3317 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1850, sterlin/dolar paritesi 1,3788, dolar/yen paritesi de 110,03 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,95 kayıpla 70,86 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara