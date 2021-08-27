Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9,71 puan yükselişle 1.458,23 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9,71 puan yükselişle 1.458,23 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,35 puan ve yüzde 0,16 kazançla 1.450,87 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.444,11 en yüksek 1.458,23 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 artışla 1.458,23 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,88, sanayi endeksi yüzde 1,02, teknoloji endeksi yüzde 0,29 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 7,98 puan ve yüzde 0,51 artarak 1.574,01 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 70'i prim yaptı, 23'ü geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Petkim ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.807,81 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.807,81 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,90 yükselerek 484 bin 400 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,3694 lira, satışta 8,4029 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,3520 lira, satışta 8,3855 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1794, sterlin/dolar paritesi 1,3755, dolar/yen paritesi de 109,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,21 kazanımla 71,39 dolardan işlem görüyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara