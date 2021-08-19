Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9,73 puan azalarak 1.439,86 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9,73 puan azalarak 1.439,86 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 8,21 puan ve yüzde 0,57 kayıpla 1.441,38 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.433,85, en yüksek 1.445,74 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 azalışla 1.439,86 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,89 ve sanayi endeksi yüzde 0,93 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,55 ve teknoloji endeksi yüzde 0,94 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 11,44 puan ve yüzde 0,73 düşüşle 1.551,12 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 32'si prim yaptı, 59'u geriledi. Garanti Bankası, Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Şişecam ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.781,75 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.781,75 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,60 kazanımla 490 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,5051 lira, satışta 8,5392 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,4573 lira, satışta 8,4912 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1683, sterlin/dolar paritesi 1,3657, dolar/yen paritesi de 109,74 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,24 azalarak 65,45 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara