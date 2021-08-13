Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3,18 puan artarak 1.447,64 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3,18 puan artarak 1.447,64 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,36 puan ve yüzde 0,02 kazançla 1.444,82 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.440,09, en yüksek 1.449,25 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,22 artışla 1.447,64 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,28, sanayi endeksi yüzde 0,62, teknoloji endeksi yüzde 0,35 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2,27 puan ve yüzde 0,15 yükselişle 1.562,03 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 39'u prim yaptı, 52'si geriledi. Garanti Bankası, Kardemir (D), Şişecam, Tüpraş ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.773,95 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.773,95 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,40 kazanımla 484 bin 140 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,5299 lira, satışta 8,5641 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,5663 lira, satışta 8,6006 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1798, sterlin/dolar paritesi 1,3858, dolar/yen paritesi de 109,73 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,43 gerileyerek 70,65 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara