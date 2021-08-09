Piyasalarda gün sonu
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Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2,15 puan azalarak 1.432,61 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2,15 puan azalarak 1.432,61 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 2,09 puan ve yüzde 0,15 kazanımla 1.436,85 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.431,75, en yüksek 1.443,29 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 gerileyerek 1.432,61 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,08, sanayi endeksi ve teknoloji endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,54 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 5,98 puan ve yüzde 0,39 düşüşle 1.538,30 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 49'u prim yaptı, 45'i geriledi. Garanti Bankası, Şişecam, Kardemir (D), Türk Hava Yolları ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.728,80 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.728,80 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 3,30 kayıpla 480 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,6366 lira, satışta 8,6712 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,5559 lira, satışta 8,5901 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1748, sterlin/dolar paritesi 1,3855, dolar/yen paritesi de 110,27 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,00 düşüşle 68,76 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Altının kilogramı 480 bin liraya geriledi
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