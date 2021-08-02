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Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6,74 puan artarak 1.399,65 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6,74 puan artarak 1.399,65 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 5,07 puan ve yüzde 0,36 kazançla 1.397,98 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.394,66, en yüksek 1.405,63 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 artışla 1.399,65 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,68, teknoloji endeksi yüzde 2,05, hizmetler endeksi yüzde 0,05, sanayi endeksi yüzde 0,45 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2,99 puan ve yüzde 0,20 artarak 1.503,80 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 75'i prim yaptı, 20'si geriledi. Garanti BBVA, Karsan Otomotiv, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.814,9 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.814,9 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,6 azalışla 485 bin 800 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,3791 lira, satışta 8,4127 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,4080 lira, satışta 8,4417 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,80'den, bileşik getirisi de yüzde 18,59'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1880, sterlin/dolar paritesi 1,3900, dolar/yen paritesi de 109,2 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,9 azalışla 72,8 dolardan işlem görüyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Bakan Muş: 'Temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 16,4 milyar dolar oldu.
Bakan Muş: "Temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 16,4 milyar dolar oldu.
Düşüşünü sürdüren dolar 8,41'den işlem görüyor
Düşüşünü sürdüren dolar 8,41'den işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 489 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 489 liradan işlem görüyor
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