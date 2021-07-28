Piyasalarda gün sonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,20 puan artarak 1.360,75 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,20 puan artarak 1.360,75 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,76 puan ve yüzde 0,06 kayıpla 1.358,79 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.355,23, en yüksek 1.367,63 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 1.360,75 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,05 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,01, sanayi endeksi yüzde 0,42, teknoloji endeksi yüzde 0,34 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 0,40 puan ve yüzde 0,03 azalarak 1.459,78 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43'ü prim yaptı, 50'si geriledi. Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Petkim, Ereğli Demir Çelik çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.801,0 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.801,0 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,40 artışla 494 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,5386 lira, satışta 8,5728 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,5544 lira, satışta 8,5887 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1810, sterlin/dolar paritesi 1,3870, dolar/yen paritesi de 109,1 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,2 azalışla 73,6 dolardan işlem görüyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Güne düşüşle başlayan dolar, 8,56 seviyelerinden işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar, 8,56 seviyelerinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altın 497 liradan satılıyor
Güne yükselişle başlayan altın 497 liradan satılıyor
Dolar 8,57 seviyelerinden işlem görüyor
Dolar 8,57 seviyelerinden işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ersin Tatar Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ece Erken Derya Uluğ Bülent Serttaş
Spor Eda Erdem Aytaç Kara Hakan Reçber Roger Schmidt Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Piyasalarda gün sonu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 18:31:43. #1.14#

title