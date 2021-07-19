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Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11,69 puan azalarak 1.351,59 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11,69 puan azalarak 1.351,59 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 5,35 puan ve yüzde 0,39 düşüşle 1.357,93 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.348,39, en yüksek 1.357,93 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,86 azalışla 1.351,59 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,70, hizmetler endeksi yüzde 0,90, sanayi endeksi yüzde 0,41 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,66 yükseldi.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 17,12 puan ve yüzde 1,21 düşüşle 1.452,46 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30'u prim yaptı, 62'si geriledi.

SASA Polyester, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Kartal Yenilenebilir Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.804,10 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 12.45 itibarıyla 1.804,10 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda, saat 12.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1780, sterlin/dolar paritesi 1,3737, dolar/yen paritesi de 109,76 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,71 kayıpla 71,46 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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