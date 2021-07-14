Piyasalarda gün sonu
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Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20,41 puan artarak 1.367,25 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20,41 puan artarak 1.367,25 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,38 puan ve yüzde 0,18 kazançla 1.349,22 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.349,22, en yüksek 1.368,98 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,52 artışla 1.367,25 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,15, sanayi endeksi yüzde 2,28, hizmetler endeksi yüzde 0,93 ve teknoloji endeksi yüzde 2,00 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 21,07 puan ve yüzde 1,44 yükselişle 1.479,20 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 90'ı prim yaptı, 7'si geriledi. SASA Polyester, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D) ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.823,05 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.823,05 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,70 artışla 503 bin 700 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,6063 lira, satışta 8,6408 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,5973 lira, satışta 8,6318 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,91'den, bileşik getirisi de yüzde 18,70'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1824, sterlin/dolar paritesi 1,3868, dolar/yen paritesi de 110,03 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,45 azalışla 75,69 dolardan işlem görüyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Altının kilogramı 503 bin 700 liraya yükseldi
Altının kilogramı 503 bin 700 liraya yükseldi
Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,62'den alıcı buluyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,62'den alıcı buluyor
Altının kilogramı 500 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 500 bin liraya yükseldi
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