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Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 15,97 puan artarak 1.392,64 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 15,97 puan artarak 1.392,64 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 0,69 puan ve yüzde 0,05 kayıpla 1.375,97puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.375,72, en yüksek 1.392,64 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,16 artışla 1.392,64 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,56, sanayi endeksi yüzde 1,12, hizmetler endeksi yüzde 0,85 ve teknoloji endeksi yüzde 1,63 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 17,24 puan ve yüzde 1,16 kazançla 1.501,39 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 81'i prim yaptı, 15'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Koza Altın, SASA Polyester ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.791,50 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.791,50 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,60 gerileyerek 495 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,6589 lira, satışta 8,6936 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,6736 lira, satışta 8,7084 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,69'dan, bileşik getirisi de yüzde 18,47'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1866, sterlin/dolar paritesi 1,3850, dolar/yen paritesi de 110,91 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,40 yükselişle 76,16 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 500 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 500 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 8,69'dan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 8,69'dan işlem görüyor
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