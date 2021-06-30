Piyasalarda gün sonu
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Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 15,33 puan azalarak 1.356,34 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 15,33 puan azalarak 1.356,34 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3,27 puan ve yüzde 0,24 kazançla 1.374,94 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.352,23, en yüksek 1.376,71 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,12 azalışla 1.356,34 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,61, sanayi endeksi yüzde 1,07, hizmetler endeksi yüzde 0,90 ve teknoloji endeksi yüzde 1,92 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 20,09 puan ve yüzde 1,35 düşüşle 1.462,91 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 23'ü prim yaptı, 72'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, SASA Polyester ve Koza Altın en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.764,15 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.764,15 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,90 kayıpla 492 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,6742 lira, satışta 8,7089 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,6991 lira, satışta 8,7339 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,57'den, bileşik getirisi de yüzde 18,34'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1857, sterlin/dolar paritesi 1,3812, dolar/yen paritesi de 110,95 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,35 gerileyerek 74,30 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Altının kilogramı 492 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 492 bin liraya geriledi
Düşüşünü sürdüren altının gram fiyatı 491 lira seviyesinden işlem görüyor
Düşüşünü sürdüren altının gram fiyatı 491 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi
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