Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 18,93 puan azalarak 1.391,86 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 18,93 puan azalarak 1.391,86 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3,21 puan ve yüzde 0,23 kazançla 1.413,99 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.391,69, en yüksek 1.414,88 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,34 azalışla 1.391,86 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,52, sanayi endeksi yüzde 1,06, hizmetler endeksi yüzde 1,03 ve teknoloji endeksi yüzde 1,40 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 20,36 puan ve yüzde 1,34 gerileyerek 1.502,18 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 17'si prim yaptı, 82'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Kardemir (D), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.781,00 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.781,00 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,4 azalarak 497 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,6711 lira, satışta 8,7058 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,6533 lira, satışta 8,6880 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1940, sterlin/dolar paritesi 1,3900, dolar/yen paritesi de 110,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,3 artarak 75,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu