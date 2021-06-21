Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7,46 puan artarak 1.398,52 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7,46 puan artarak 1.398,52 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 2,86 puan ve yüzde 0,21 kayıpla 1.388,20 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.378,34, en yüksek 1.398,52 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,54 artışla 1.398,52 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,29, sanayi endeksi yüzde 0,15, hizmetler endeksi yüzde 0,68 ve teknoloji endeksi yüzde 0,60 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 13,47 puan ve yüzde 0,90 yükselişle 1.514,23 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 48'i prim yaptı, 47'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ereğli Demir Çelik ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.785,60 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.785,60 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,20 kazançla 501 bin 180 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,7436 lira, satışta 8,7787 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,6586 lira, satışta 8,6933 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1915, sterlin/dolar paritesi 1,3913, dolar/yen paritesi de 110,16 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,20 yükselişle 73,50 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara