Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 23,09 puan azalarak 1.391,06 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 23,09 puan azalarak 1.391,06 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3,80 puan ve yüzde 0,27 kazançla 1.417,95 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.388,71, en yüksek 1.422,29 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,63 azalışla 1.391,06 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,16, sanayi endeksi yüzde 2,11 ve teknoloji endeksi yüzde 0,54, hizmetler endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 24,55 puan ve yüzde 1,61 düşüşle 1.500,76 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 15'i prim yaptı, 83'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Garanti BBVA, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.776,4 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1.776,4 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,4 gerileyerek 500 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,6586 lira, satışta 8,6933 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,6182 lira, satışta 8,6528 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,24'ten, bileşik getirisi de yüzde 19,07'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1860, sterlin/dolar paritesi 1,3800, dolar/yen paritesi de 110,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,7 kazançla 73,00 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu