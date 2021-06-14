Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6,61 puan azalarak 1.454,25 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6,61 puan azalarak 1.454,25 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 5,70 puan ve yüzde 0,39 kazançla 1.466,57 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.450,67 en yüksek 1.468,95 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 azalışla 1.454,25 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,74, sanayi endeksi yüzde 0,78 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,32, teknoloji endeksi yüzde 0,82 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 0,66 puan ve yüzde 0,04 düşüşle 1.561,09 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 23'ü prim yaptı, 74'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Fenerbahçe Futbol, Ereğli Demir Çelik ve Emlak Katılım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.864,40 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.864,40 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,30 gerileyerek 497 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,3316 lira, satışta 8,3649 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,3488 lira, satışta 8,3823 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2127, sterlin/dolar paritesi 1,4113, dolar/yen paritesi de 109,99 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,80 kazanımla 72,88 dolardan işlem görüyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara