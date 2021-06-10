Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7,51 puan artarak 1.456,68 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7,51 puan artarak 1.456,68 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 4,07 puan ve yüzde 0,28 kazanımla 1.453,24 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.449,64, en yüksek 1.461,97 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 artışla 1.456,68 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,80, hizmetler endeksi yüzde 0,15 ve teknoloji endeksi yüzde 1,57 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 9,55 puan ve yüzde 0,62 yükselişle 1.559,53 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 53'ü prim yaptı, 45'i geriledi. Koza Altın İşletmeleri, Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.891,3 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 1.891,3 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,1 düşüşle 512 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,5524 lira, satışta 8,5595 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,5690 lira, satışta 8,6033 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2170, sterlin/dolar paritesi 1,4150, dolar/yen paritesi de 109,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,6 artışla 72,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu