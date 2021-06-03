Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2,60 puan azalarak 1.428,13 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2,60 puan azalarak 1.428,13 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3,99 puan ve yüzde 0,28 kazanımla 1.434,72 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.411,52, en yüksek 1.441,15 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 1.428,13 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,51 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,33, hizmetler endeksi yüzde 0,40, teknoloji endeksi yüzde 0,54 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,03 puan ve yüzde 0,07 düşüşle 1.522,18 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 35'i prim yaptı, 59'u geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Şişecam ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.869,25 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 1.869,25 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,40 kazançla 526 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,6171 lira, satışta 8,6516 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,6005 lira, satışta 8,6350 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2124, sterlin/dolar paritesi 1,4101, dolar/yen paritesi de 110,27 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,52 gerileyerek 70,85 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara