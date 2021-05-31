Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,57 puan azalarak 1.420,49 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,57 puan azalarak 1.420,49 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 1,03 puan ve yüzde 0,07 kazanımla 1.423,09 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.414,32, en yüksek 1.427,44 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 düşüşle 1.420,49 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,17, sanayi endeksi yüzde 0,32 ve teknoloji endeksi yüzde 1,43 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,50 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 0,56 puan ve yüzde 0,04 kayıpla 1.506,33 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43'ü prim yaptı, 49'u geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik ve Koza Altın en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.905,55 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.905,55 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,80 gerileyerek 516 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,4930 lira, satışta 8,5271 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,5437 lira, satışta 8,5779 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2226, sterlin/dolar paritesi 1,4209, dolar/yen paritesi de 109,47 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,74 artışla 69,47 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara