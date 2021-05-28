Piyasalarda gün sonu
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Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7,03 puan artarak 1.422,06 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7,03 puan artarak 1.422,06 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,91 puan ve yüzde 0,14 kayıpla 1.413,12 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.401,25, en yüksek 1.422,80 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,50 artışla 1.422,06 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,41, hizmetler endeksi yüzde 1,15 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,43, teknoloji endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 17,67 puan ve yüzde 1,19 yükselişle 1.506,89 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 32'si prim yaptı, 58'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, BİM Birleşik Mağazalar ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.894,45 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.894,45 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,00 kazanımla 520 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,5437 lira, satışta 8,5779 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,4264 lira, satışta 8,4602 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2195, sterlin/dolar paritesi 1,4190, dolar/yen paritesi de 109,86 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,22 yükselişle 69,35 dolardan işlem görüyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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