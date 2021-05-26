Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 26,84 puan artarak 1.427,06 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 26,84 puan artarak 1.427,06 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 12,90 puan ve yüzde 0,92 kazanımla 1.413,12 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.392,87, en yüksek 1.427,06 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,92 artışla 1.427,06 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,96, sanayi endeksi yüzde 1,71, hizmetler endeksi yüzde 1,43 ve teknoloji endeksi yüzde 1,59 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 32,36 puan ve yüzde 2,19 yükselişle 1.508,96 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 89'u prim yaptı, 10'u geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Koza Altın, Karsan Otomotiv ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.902,00 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.902,00 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,80 kazançla 516 bin 750 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,4271 lira, satışta 8,4609 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,3888 lira, satışta 8,4224 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,93'ten, bileşik getirisi de yüzde 18,73'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2202, sterlin/dolar paritesi 1,4117, dolar/yen paritesi de 109,11 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,25 yükselişle 68,63 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara