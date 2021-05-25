Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 51,96 puan azalarak 1.400,22 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 51,96 puan azalarak 1.400,22 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 5,30 puan ve yüzde 0,37 değer kazanarak 1.457,48 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.400,22, en yüksek 1.459,26 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,58 azalışla 1.400,22 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,60, sanayi endeksi yüzde 3,95, hizmetler endeksi yüzde 3,23 ve teknoloji endeksi yüzde 4,11 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 49,38 puan ve yüzde 3,24 düşüşle 1.476,60 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 1'i prim yaptı, 99'u geriledi. Garanti Bankası, Karsan Otomotiv, Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Koza Altın en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.892,80 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla 1.892,80 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,09 kazanımla 507 bin 750 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,3888 lira, satışta 8,4224 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,3752 lira, satışta 8,4088 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,73'ten, bileşik getirisi de yüzde 18,51'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2240, sterlin/dolar paritesi 1,4130, dolar/yen paritesi de 108,95 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,13 yükselişle 68,48 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara