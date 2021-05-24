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Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,33 puan artarak 1.452,18 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,33 puan artarak 1.452,18 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 1,85 puan ve yüzde 0,13 kazanımla 1,453,69 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.441,70, en yüksek 1.457,77 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,02 artışla 1.452,18 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,53 ve hizmetler endeksi yüzde 0,06 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,20 ve teknoloji endeksi yüzde 0,21 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 4,56 puan ve yüzde 0,30 kazançla 1.525,98 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 28'i prim yaptı, 66'sı geriledi. Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), ASELSAN ve Fenerbahçe Futbol AŞ en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.885,05 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.885,05 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,40 yükselişle 507 bin 800 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,3752 lira, satışta 8,4088 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,3496 lira, satışta 8,3830 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,58'den, bileşik getirisi de yüzde 18,35'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2219, sterlin/dolar paritesi 1,4155, dolar/yen paritesi de 108,74 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2 artarak 68 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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