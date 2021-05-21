Piyasalarda gün sonu
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Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2,02 puan artarak 1.451,84 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2,02 puan artarak 1.451,84 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 6,62 puan ve yüzde 0,46 kazanımla 1.456,44 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.449,28, en yüksek 1.462,28 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,02 artışla 1.451,84 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,09, hizmetler endeksi yüzde 0,12, teknoloji endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,41 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2,36 puan ve yüzde 0,16 yükselişle 1.521,42 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 39'u prim yaptı, 55'i geriledi. Garanti Bankası, Fenerbahçe Futbol AŞ, Kardemir (D), Tüpraş ve Jantsa Jant Sanayi en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.875,55 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.875,55 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,50 artarak 505 bin 950 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,3496 lira, satışta 8,3830 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,3630 lira, satışta 8,3965 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,52'den, bileşik getirisi de yüzde 18,29'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2190 sterlin/dolar paritesi 1,4170, dolar/yen paritesi de 108,93 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,60 kazançla 66,51 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Gram altının fiyatı 505 lira seviyesinde seyrediyor
Gram altının fiyatı 505 lira seviyesinde seyrediyor
Dolar 8.37 seviyelerinden işlem görüyor
Dolar 8.37 seviyelerinden işlem görüyor
Altının kilogramı 503 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 503 bin 500 liraya yükseldi
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