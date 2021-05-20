Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9,75 puan azalarak 1.449,82 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9,75 puan azalarak 1.449,82 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 9,06 puan ve yüzde 0,62 değer kaybederek 1.450,52 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.439,36, en yüksek 1.454,81 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 düşüşle 1.449,82 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,23 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 1,34, hizmetler endeksi yüzde 0,49, teknoloji endeksi yüzde 0,81 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 12,54 puan ve yüzde 0,82 kayıpla 1.519,05 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 42'si prim yaptı, 50'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik ve Petkim işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.879,10 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.879,10 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,60 artarak 503 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,3630 lira, satışta 8,3965 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,3222 lira, satışta 8,3556 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2215, sterlin/dolar paritesi 1,4165, dolar/yen paritesi de 108,81 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,53 gerileyerek 66,15 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara