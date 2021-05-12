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Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bayram tatili öncesi öğlene kadar gerçekleştirilen işlemlerde 3,54 puan azalarak 1.441,33 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bayram tatili öncesi öğlene kadar gerçekleştirilen işlemlerde 3,54 puan azalarak 1.441,33 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3,45 puan ve yüzde 0,24 kayıpla 1.441,41 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.437,66, en yüksek 1.444,98 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,24 azalışla 1.441,33 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,31, sanayi endeksi yüzde 0,29, teknoloji endeksi yüzde 0,40 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,46 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 4,61 puan ve yüzde 0,30 düşüşle 1.510,88 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 37'si prim yaptı, 55'i geriledi. Türk Hava Yolları, Petkim, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.834,80 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla 1.834,80 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,36 yükselişle 68,80 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda, saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2136, sterlin/dolar paritesi 1,4136, dolar/yen paritesi de 108,75 düzeyinde seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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