Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 19,57 puan artarak 1.460,90 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 19,57 puan artarak 1.460,90 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 17,09 puan ve yüzde 1,19 değer kazanarak 1.458,42 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.447,91, en yüksek 1.462,47 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,36 artışla 1.460,90 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,17, sanayi endeksi yüzde 1,36, hizmetler endeksi yüzde 1,64 ve teknoloji endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 25,04 puan ve yüzde 1,66 yükselişle 1.534,55 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 77'si prim yaptı, 15'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Petkim, Kardemir (D) ve Koza Altın en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.839,40 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.839,40 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,50 kayıpla 485 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,2399 lira, satışta 8,2729 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,2672 lira, satışta 8,3003 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2161, sterlin/dolar paritesi 1,4135, dolar/yen paritesi de 108,73 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,10 düşüşle 68,04 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara