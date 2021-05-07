Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13,60 puan artarak 1.441,33 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13,60 puan artarak 1.441,33 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 6,84 puan ve yüzde 0,48 kazanımla 1.434,57 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.423,39, en yüksek 1.444,79 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,95 artışla 1.441,33 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,56, sanayi endeksi yüzde 0,66, teknoloji endeksi yüzde 0,76 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 16,68 puan ve yüzde 1,12 yükselişle 1.509,51 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 55'i prim yaptı, 41'i geriledi. Petkim, Garanti Bankası, Koza Altın, Kardemir (D) ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.834,55 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.834,55 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,70 kazançla 487 bin 200 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,2672 lira, satışta 8,3003 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,3004 lira, satışta 8,3336 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2147, sterlin/dolar paritesi 1,3986, dolar/yen paritesi de 108,52 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,30 düşüşle 67,93 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara