Piyasalarda gün sonu
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Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3,75 puan artarak 1.420,00 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3,75 puan artarak 1.420,00 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 4,58 puan ve yüzde 0,32 kazanımla 1.420,82 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.409,33, en yüksek 1.425,04 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 artışla 1.420,00 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,01 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,19, hizmetler endeksi yüzde 0,09, teknoloji endeksi yüzde 0,66 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 0,90 puan ve yüzde 0,06 düşüşle 1.477,58 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 52'si prim yaptı, 43'ü geriledi. Ereğli Demir Çelik, Garanti Bankası, Petkim, Koza Altın ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.782,05 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.782,05 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre değişim göstermeyerek 477 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,3342 lira, satışta 8,3676 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,3033 lira, satışta 8,3366 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2001, sterlin/dolar paritesi 1,3913, dolar/yen paritesi de 109,26 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,60 kazançla 69,60 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Altının kilogramı 477 bin 500 lira oldu
Altının kilogramı 477 bin 500 lira oldu
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 477 lira seviyesinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 477 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 478 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 478 lira seviyesinden işlem görüyor
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