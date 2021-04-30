Piyasalarda gün sonu
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Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3,70 puan azalarak 1.397,82 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3,70 puan azalarak 1.397,82 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,08 puan ve yüzde 0,15 kayıpla 1.399,44 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.396,49, en yüksek 1.405,91 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,26 azalışla 1.397,82 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,31, teknoloji endeksi yüzde 0,80 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,20, hizmetler endeksi yüzde 0,73 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 8,75 puan ve yüzde 0,60 düşüşle 1.456,88 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 47'si prim yaptı, 47'si geriledi. Koza Altın, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Petkim ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.768,05 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.768,05 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,80 kazanımla 469 bin 800 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,2253 lira, satışta 8,2583 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,1696 lira, satışta 8,2023 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2029, sterlin/dolar paritesi 1,3811, dolar/yen paritesi de 109,28 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,12 düşüşle 66,40 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Güne yükselişle başlayan dolar 8,24'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,24'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,17 seviyesinden işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,17 seviyesinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 470 lira seviyesinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 470 lira seviyesinden işlem görüyor
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