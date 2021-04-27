Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 18,00 puan artarak 1.392,00 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 18,00 puan artarak 1.392,00 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 8,45 puan ve yüzde 0,61 kazanımla 1.382,45 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.381,73, en yüksek 1.397,61 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,31 artışla 1.392,00 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,74, sanayi endeksi yüzde 1,55, hizmetler endeksi yüzde 0,92 ve teknoloji endeksi yüzde 3,22 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 14,75 puan ve yüzde 1,02 yükselişle 1.459,17 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 66'sı prim yaptı, 31'i geriledi. SASA Polyester, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası ve Petkim çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.778,60 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.778,60 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,00 düşüşle 472 bin 10 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,2252 lira, satışta 8,2582 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,3237 lira, satışta 8,3570 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,33'ten, bileşik getirisi de yüzde 18,08'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2078, sterlin/dolar paritesi 1,3920, dolar/yen paritesi de 108,53 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,47 artarak 65,45 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara