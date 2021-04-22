Piyasalarda gün sonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 14,67 puan artarak 1.345,15 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 14,67 puan artarak 1.345,15 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 14,99 puan ve yüzde 1,13 kayıpla 1.315,49 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.309,23, en yüksek 1.345,50 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,10 artışla 1.345,15 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,82, sanayi endeksi yüzde 1,65, hizmetler endeksi yüzde 1,35 ve teknoloji endeksi yüzde 1,58 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 15,59 puan ve yüzde 1,12 yükselişle 1.412,66 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 77'si prim yaptı, 21'i geriledi. Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Koza Altın, Türk Hava Yolları ve SASA Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.779,56 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.779,56 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,20 artarak 473 bin 950 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,2636 lira, satışta 8,2967 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,1376 lira, satışta 8,1702 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2010, sterlin/dolar paritesi 1,3843, dolar/yen paritesi de 108,12 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,65 kazanımla 64,90 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Altının kilogramı 473 bin 950 liraya yükseldi
Altının kilogramı 473 bin 950 liraya yükseldi
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 479 lira seviyesinden işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 479 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının kilogramı 468 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 468 bin 500 liraya yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Devlet Bahçeli Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Esra Erol Burak Sergen Demet Akalın
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Piyasalarda gün sonu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 19:11:13. #1.15#

title