Piyasalarda gün sonu
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Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,39 puan artarak 1.408,14 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,39 puan artarak 1.408,14 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3,66 puan ve yüzde 0,26 kayıpla 1.404,10 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.400,49, en yüksek 1.412,56 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 1.408,14 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,66, hizmetler endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,36, teknoloji endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 5,85 puan ve yüzde 0,40 düşüşle 1.459,88 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 50'si prim yaptı, 49'u geriledi. Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Odaş Elektrik, Petkim ve Ford Otomotiv en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.778,50 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.778,50 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,70 artarak 457 bin 100 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,0518 lira, satışta 8,0840 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,0510 lira, satışta 8,0833 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1982, sterlin/dolar paritesi 1,3822, dolar/yen paritesi de 108,82 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,30 düşüşle 66,33 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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