Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 17,33 puan azalarak 1.375,91 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 17,33 puan azalarak 1.375,91 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,99 puan ve yüzde 0,07 kayıpla 1.392,25 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.374,67, en yüksek 1.398,12 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,24 azalışla 1.375,91 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,56, sanayi endeksi yüzde 1,88, hizmetler endeksi yüzde 0,98 ve teknoloji endeksi yüzde 1,85 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 17,98 puan ve yüzde 1,26 gerileyerek 1.414,46 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 20'si prim yaptı, 77'si geriledi. Ereğli Demir Çelik, Garanti Bankası, Halkbank, Petkim ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.735,45 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.735,45 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,20 düşüşle 456 bin 600 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,1624 lira, satışta 8,1951 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,1326 lira, satışta 8,1652 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1915, sterlin/dolar paritesi 1,3745, dolar/yen paritesi de 109,38 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,80 artarak 63,31 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara