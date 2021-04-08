Piyasalarda gün sonu
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Piyasalarda gün sonu

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,33 puan azalarak 1.416,55 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,33 puan azalarak 1.416,55 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 4,34 puan ve yüzde 0,31 kazanımla 1.422,22 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.415,06, en yüksek 1.430,34 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 azalışla 1.416,55 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,38 ve teknoloji endeksi yüzde 0,23 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,15 ve hizmetler endeksi yüzde 0,36 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2,45 puan ve yüzde 0,17 düşüşle 1.451,63 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 34'ü prim yaptı, 59'u geriledi. Garanti Bankası, Kardemir (D), Doğan Holding, Türk Hava Yolları ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.754,68 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.754,68 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,60 yükselişle 458 bin 700 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,1461 lira, satışta 8,1788 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,1631 lira, satışta 8,1958 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1902, sterlin/dolar paritesi 1,3738, dolar/yen paritesi de 109,26 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,27 azalışla 62,80 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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