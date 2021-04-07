Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2,71 puan azalarak 1.417,89 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2,71 puan azalarak 1.417,89 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,35 puan ve yüzde 0,02 kazanımla 1.420,94 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.402,36, en yüksek 1.422,48 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 azalışla 1.417,89 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,05, teknoloji endeksi yüzde 0,20 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,55, hizmetler endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,03 puan ve yüzde 0,07 yükselerek 1.454,08 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 39'u prim yaptı, 55'i geriledi. Garanti Bankası, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Jantsa, Türk Hava Yolları ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.742,25 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.742,25 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,20 yükselişle 455 bin 750 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,1631 lira, satışta 8,1958 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,1384 lira, satışta 8,1710 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1900, sterlin/dolar paritesi 1,3787, dolar/yen paritesi de 109,63 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,80 kayıpla 62,08 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara