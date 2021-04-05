Piyasalarda gün sonu
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Piyasalarda gün sonu

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11,88 puan artarak 1.442,06 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11,88 puan artarak 1.442,06 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 1,20 puan ve yüzde 0,08 kayıpla 1.428,99 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.428,88, en yüksek 1.443,02 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,83 artışla 1.442,06 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,06 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 1,15, hizmetler endeksi yüzde 0,20 ve teknoloji endeksi yüzde 3,50 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 9,54 puan ve yüzde 0,65 yükselişle 1.472,68 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 66'sı prim yaptı, 28'i geriledi. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Koza Altın, Garanti Bankası, Gübre Fabrikaları TAŞ ve SASA Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.731,07 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.731,07 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,70 kazançla 450 bin 250 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,1337 lira, satışta 8,1663 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,0305 lira, satışta 8,0627 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,77'den, bileşik getirisi de yüzde 18,56'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1813, sterlin/dolar paritesi 1,3905, dolar/yen paritesi de 110,06 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,98 düşüşle 62,65 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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