Piyasalarda gün sonu
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Piyasalarda gün sonu

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3,63 puan artarak 1.430,19 puandan kapandı.

Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti
Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3,63 puan artarak 1.430,19 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 8,35 puan ve yüzde 0,59 kazanımla 1.434,91 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.423,51, en yüksek 1.438,88 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 1.430,19 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,05, sanayi endeksi yüzde 0,23, hizmetler endeksi yüzde 0,31 ve teknoloji endeksi yüzde 1,52 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,29 puan ve yüzde 0,09 düşüşle 1.463,15 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 49'u prim yaptı, 47'si geriledi. Garanti Bankası, Koza Altın, SASA Polyester, Ford Otomotiv ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,00 düşüşle 447 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,0305 lira, satışta 8,0627 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,1650 lira, satışta 8,1977 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,75'ten, bileşik getirisi de yüzde 18,54'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1758, sterlin/dolar paritesi 1,3826, dolar/yen paritesi de 110,67 düzeyinde seyrediyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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