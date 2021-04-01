Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 34,83 puan artarak 1.426,56 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 34,83 puan artarak 1.426,56 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 7,61 puan ve yüzde 0,55 kazançla 1.399,34 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.399,34, en yüksek 1.426,56 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,50 artışla 1.426,56 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,04, sanayi endeksi yüzde 2,29, hizmetler endeksi yüzde 2,07 ve teknoloji endeksi yüzde 2,84 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 33,78 puan ve yüzde 2,36 kazanımla 1.464,43 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 97'si prim yaptı, 3'ü geriledi. Garanti Bankası, Koza Altın, Ford Otomotiv, SASA Polyester ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.730,09 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.730,09 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,10 düşüşle 451 bin 470 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,1650 lira, satışta 8,1977 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,3200 lira, satışta 8,3534 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1764, sterlin/dolar paritesi 1,3826, dolar/yen paritesi de 110,61 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,40 gerileyerek 62,65 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara