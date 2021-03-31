Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 4,06 puan azalarak 1.391,73 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 4,06 puan azalarak 1.391,73 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,68 puan ve yüzde 0,12 kazançla 1.397,47 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.389,86, en yüksek 1.403,75 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,29 azalışla 1.391,73 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,21 ve hizmetler endeksi yüzde 0,23 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,63 ve sanayi endeksi yüzde 0,41 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,20 puan ve yüzde 0,08 kayıpla 1.430,65 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 34'ü prim yaptı, 59'u geriledi. Garanti Bankası, SASA Polyester, Koza Altın, Ford Otomotiv ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.705 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.705 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 düşüşle 451 bin 960 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,3200 lira, satışta 8,3534 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,3201 lira, satışta 8,3535 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1740, sterlin/dolar paritesi 1,3780, dolar/yen paritesi de 110,50 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,84 artarak 64,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar