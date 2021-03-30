Piyasalarda gün sonu
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Piyasalarda gün sonu

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3,21 puan artarak 1.395,79 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3,21 puan artarak 1.395,79 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,27 puan ve yüzde 0,02 kazançla 1.392,84 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.371,43, en yüksek 1.400,77 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 1.395,79 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,08 ve teknoloji endeksi yüzde 0,87 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,19 ve sanayi endeksi yüzde 0,85 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 0,08 puan ve yüzde 0,01 kayıpla 1.431,85 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 36'sı prim yaptı, 63'ü geriledi. Garanti Bankası, Ford Otomotiv, Kardemir (D), Türk Hava Yolları ve Emlak Katılım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.684,52 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.684,52 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,20 düşüşle 453 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,3201 lira, satışta 8,3535 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,1135 lira, satışta 8,1460 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1727, sterlin/dolar paritesi 1,3721, dolar/yen paritesi de 110,27 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,15 gerileyerek 64,21 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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