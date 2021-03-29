Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10,42 puan artarak 1.392,57 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10,42 puan artarak 1.392,57 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 3,58 puan ve yüzde 0,26 kazanımla 1.385,74 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.382,47, en yüksek 1.398,89 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,75 artışla 1.392,57 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,27, sanayi endeksi yüzde 1,37, hizmetler endeksi yüzde 0,26 ve teknoloji endeksi yüzde 0,99 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 10,29 puan ve yüzde 0,72 yükselerek 1.431,93 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 55'i prim yaptı, 39'u geriledi. Garanti Bankası, Kardemir (D), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Petkim ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.711,64 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.711,64 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,00 yükselişle 453 bin 750 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,1135 lira, satışta 8,1460 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,9837 lira, satışta 8,0157 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1773, sterlin/dolar paritesi 1,3787, dolar/yen paritesi de 109,72 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,15 kayıpla 64,20 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara