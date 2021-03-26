Piyasalarda gün sonu
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Piyasalarda gün sonu

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 12,20 puan azalarak 1.382,15 puandan kapandı.

Altının kilogramı 445 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 445 bin liraya yükseldi
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 12,20 puan azalarak 1.382,15 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 14,85 puan ve yüzde 1,06 kazançla 1.409,20 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.359,15, en yüksek 1.412,35 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,88 gerileyerek 1.382,15 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,72, sanayi endeksi yüzde 1,16, teknoloji endeksi yüzde 2,02 değer kaybetti, hizmetler endeksi yüzde 0,20 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 8,53 puan ve yüzde 0,60 düşüşle 1.421,64 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 25'i prim yaptı, 71'i geriledi. Garanti Bankası, Vestel Elektronik, Şişecam, SASA Polyester ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.733,45 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.733,45 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,30 yükselişle 445 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,9837 lira, satışta 8,0157 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,9353 lira, satışta 7,9671 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1793, sterlin/dolar paritesi 1,3803, dolar/yen paritesi de 109,63 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 4,20 artarak 64,18 dolardan işlem görüyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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