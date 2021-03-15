Piyasalarda gün sonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Piyasalarda gün sonu

15.03.2021 18:31 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:48
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,91 puan azalarak 1.555,47 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,91 puan azalarak 1.555,47 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 1,20 puan ve yüzde 0,08 kazançla 1.558,59 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.553,49, en yüksek 1.566,39 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 1.555,47 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,59 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,29, hizmetler endeksi yüzde 0,11, teknoloji endeksi yüzde 2,25 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 8,38 puan ve yüzde 0,51 düşüşle 1.631,00 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 31'i prim yaptı, 64'ü geriledi. Garanti Bankası, Şişecam, Türk Hava Yolları, SASA Polyester ve Otokar Otomotiv en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.727,84 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.727,84 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,80 yükselerek 418 bin 750 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,5321 lira, satışta 7,5623 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,5656 lira, satışta 7,5960 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1928, sterlin/dolar paritesi 1,3878, dolar/yen paritesi de 109,14 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,49 düşüşle 67,80 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Birol Güven Nükhet Duru Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Metin Oktay Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Piyasalarda gün sonu - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 18:49:50. #1.14#
title