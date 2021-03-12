Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,90 puan artarak 1.557,39 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,84 puan ve yüzde 0,12 kazanımla 1.558,33 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.549,31, en yüksek 1.561,65 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 1.557,39 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,06, sanayi endeksi yüzde 0,29, teknoloji endeksi yüzde 0,81 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 0,86 puan ve yüzde 0,05 yükselişle 1.639,38 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 42'si prim yaptı, 53'ü geriledi. Garanti Bankası, SASA Polyester, Kardemir (D), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.704,26 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.704,26 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,10 düşüşle 415 bin 300 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,5656 lira, satışta 7,5960 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,4394 lira, satışta 7,4692 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 15,76'dan, bileşik getirisi de yüzde 16,38'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1923, sterlin/dolar paritesi 1,3881, dolar/yen paritesi de 109,06 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,65 azalışla 68,98 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara