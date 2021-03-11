Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8,45 puan azalarak 1.556,49 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 9,64 puan ve yüzde 0,62 kazançla 1.574,58 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.551,88, en yüksek 1.580,03 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,54 düşüşle 1.556,49 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,09, sanayi endeksi yüzde 0,75 ve teknoloji endeksi yüzde 0,34 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 10,80 puan ve yüzde 0,65 kayıpla 1.638,53 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 31'i prim yaptı, 68'i geriledi. SASA Polyester, Şişecam, Garanti Bankası, Koza Altın ve Emlak Katılım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.720,36 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.720,36 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,40 düşüşle 415 bin 900 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,4394 lira, satışta 7,4692 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,5898 lira, satışta 7,6203 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1930, sterlin/dolar paritesi 1,3942, dolar/yen paritesi de 108,66 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,90 kazançla 68,62 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara