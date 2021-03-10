Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 15,78 puan artarak 1.564,94 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,15 puan ve yüzde 0,14 kazançla 1.551,30 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.551,30, en yüksek 1.565,97 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,02 yükselişle 1.564,94 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,68, sanayi endeksi yüzde 1,65, hizmetler endeksi yüzde 0,45, teknoloji endeksi ise yüzde 1,01 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 13,46 puan ve yüzde 0,82 artışla 1.649,32 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 60'ı prim yaptı, 37'si geriledi. Garanti BBVA, Sasa Polyester, Petkim, Kardemir (D), Gübre Fabrikaları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.715,70 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.715,70 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,4 kayıpla 417 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,5898 lira, satışta 7,6203 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,6349 lira, satışta 7,6655 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1890, sterlin/dolar paritesi 1,3890, dolar/yen paritesi de 108,6 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,1 yükselişle 67,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu