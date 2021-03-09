Piyasalarda gün sonu
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Piyasalarda gün sonu

09.03.2021 18:31 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:34
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 18,88 puan artarak 1.549,15 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 18,88 puan artarak 1.549,15 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 11,77 puan ve yüzde 0,77 kazançla 1.542,04 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.534,99, en yüksek 1.553,23 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,23 yükselişle 1.549,15 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,90, sanayi endeksi yüzde 1,05 ve hizmetler endeksi yüzde 1,56 değer kazandı, teknoloji endeksi ise yüzde 0,11 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 19,99 puan ve yüzde 1,24 artışla 1.635,86 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 70'i prim yaptı, 27'si geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Petkim, Şişecam ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.716,53 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.716,53 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,50 kazançla 419 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,6349 lira, satışta 7,6655 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,5885 lira, satışta 7,6190 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 15,78'den, bileşik getirisi de yüzde 16,40'tan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1900, sterlin/dolar paritesi 1,3909, dolar/yen paritesi de 108,68 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,11 düşüşle 67,60 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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