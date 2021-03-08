Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11,71 puan azalarak 1.530,27 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 7,64 puan ve yüzde 0,50 kazanımla 1.549,62 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.526,58, en yüksek 1.553,81 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 düşüşle 1.530,27 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,67, hizmetler endeksi yüzde 0,54, teknoloji endeksi yüzde 0,51 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,49 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 15,18 puan ve yüzde 0,93 azalarak 1.615,87 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30'u prim yaptı, 67'si geriledi. Garanti Bankası, Petkim, Koza Altın, Kardemir (D) ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.690,35 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.690,35 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,00 kazançla 417 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,5885 lira, satışta 7,6190 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,5043 lira, satışta 7,5344 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 15,54'ten, bileşik getirisi de yüzde 16,14'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1880, sterlin/dolar paritesi 1,3827, dolar/yen paritesi de 108,79 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,50 düşüşle 68,37 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara