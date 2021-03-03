Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2,23 puan yükselerek 1.531,05 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 9,98 puan ve yüzde 0,65 kazançla 1.538,80 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.526,54, en yüksek 1.553,96 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 1.531,05 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,07 ve hizmetler endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,34 ve teknoloji endeksi yüzde 1,91 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,50 puan ve yüzde 0,09 düşüşle 1.613,27 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 50'si prim yaptı, 47'si geriledi. Türk Hava Yolları, Petkim, Garanti Bankası, Kardemir (D) ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.708,70 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 1.708,70 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,3 yükselişle 409 bin 100 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3340 lira, satışta 7,3634 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3065 lira, satışta 7,3358 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2062, sterlin/dolar paritesi 1,3936, dolar/yen paritesi de 107,12 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,34 artarak 63,84 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara